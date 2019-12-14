Сенатор Грэм прогнозирует скорое прекращение процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Республиканцы в верхней палате Конгресса США рассчитывают в скорейшие сроки положить конец начатой демократами процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в субботу председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), отвечая на вопросы телекомпании CNN на деловом форуме в Дохе (Катар).

"Это [процедура импичмента] перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро", - подчеркнул Грэм, который в конце октября представил резолюцию, осуждающую попытки демократов отстранить от власти нынешнего президента США.

Сенатор ответил утвердительно на вопрос, считает ли он этичным делать подобные заявления до этапа рассмотрения каких-либо обвинений в адрес Трампа в верхней палате Конгресса. "Я стараюсь подать ясный сигнал о том, что в этом вопросе я окончательно определился. Я не пытаюсь притворяться справедливым судьей здесь", - сказал Грэм, назвав действия демократов в Палате представителей нонсенсом.

"Если вам не нравится президент Трамп, то вы можете проголосовать [на выборах 2020 года] против него менее, чем через год. Если его не подвергнут импичменту, то это не будет означать, что политик действует безнаказанно", - добавил сенатор.

Он выразил уверенность, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. "Его [Джезефа Байдена] сын получал по $50 тыс. в месяц от газовой компании, которой руководил самый коррумпированный парень на Украине. Они уволили генерального прокурора через два месяца после проведения обыска в доме президента этой газовой компании", - отметил сенатор.

Процедура импичмента

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.