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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

В кабмине ФРГ заявили, что многократно направляли запросы России насчет убийства в Берлине

Как утверждают власти Германии, российская сторона якобы всячески затягивала дело

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Германии с конца августа уходящего года неоднократно направляли запросы в различные ведомства РФ с просьбой содействовать расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, но российская сторона якобы всячески затягивала дело. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"С конца августа германские власти направили многочисленные запросы относительно преступления в Тиргартене в российские ведомства. Что касается германских властей, это, в частности, Федеральное ведомство по уголовным делам, Ведомство по охране конституции (контрразведка ФРГ), [разведслужба] БНД, МИД, а также Ведомство федерального канцлера, и они направили их ряду российских органов - посольству РФ в Берлине, ФСБ, СВР, ГРУ, Администрации президента России, - и, как мы уже много раз говорили, российская сторона, несмотря на эти усилия, на призыв правительства ФРГ содействовать в расследовании действовала, затягивая дело", - утверждает Зайберт.

Со своей стороны представитель Минюста ФРГ в очередной раз отметил, что ведомству неизвестно о каких-либо запросах российской стороны об экстрадиции убитого.

Заявление представителя МИД РФ

12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.

"Я уточняла этот вопрос у правоохранительных органов. Этот человек действительно находился в розыске, - сообщила она на брифинге, отметив, что все вопросы относительно деталей "процедуры оформления розыска и постановки соответствующей информации в базы данных" нужно адресовать непосредственно в правоохранительные органы.

Захарова также подчеркнула, что общение между соответствующими структурами и ведомствами ФРГ и России должно "происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов". "Все механизмы и возможности для этого существуют", - добавила она.

Теги
ГрузияГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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