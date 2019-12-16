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Кризис на Украине

Представители ЛНР и ДНР: децентрализация ведет не к миру в Донбассе, а к узурпации власти

Проект поправок в конституцию "категорически противоречит сути мирных переговоров", отмечается в заявлениях министерств иностранных дел двух республик

ДОНЕЦК, ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о конституционных изменениях в части децентрализации власти, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть. Об этом в понедельник заявили в министерствах иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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"Внесенный Зеленским проект - это по сути попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента - так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами", - приводит заявление главы МИД Донецкой народной республики Натальи Никоноровой Донецкое агентство новостей.

Согласно заявлениям министерств республик Донбасса, внесенный Зеленским законопроект не соответствует комплексу мер по выполнению минских соглашений, поскольку в нем не предусмотрен особый статус республик Донбасса. "Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит комплексу мер и всей сути мирных переговоров, - заявляет Никонорова. - В опубликованном сегодня проекте поправок нет ни слова о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в комплексе мер".

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что подобные проекты реформ должны быть согласованы с представителями республик Донбасса, и обвинили Зеленского в продолжении политики экс-президента Украины Петра Порошенко. "Но даже возможные попытки навязать нам переходные положения, которые пытался продавить еще Порошенко, никак не приближают Украину ни к урегулированию конфликта, ни к выполнению обязательств, подписанных ее официальным представителем в Минске", - цитирует заявление главы МИД ЛНР Владислава Дейнего агентство Луганскинформцентр.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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