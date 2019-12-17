Bild: ФРГ проверит, какое влияние окажут санкции США на "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Германия проверит, как именно возможные санкции США против "Северного потока - 2" повлияют на реализацию проекта. В Берлине не исключают, что ограничительные меры способны осложнить прокладку труб в датских водах. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Германия "проверит, какое конкретное влияние будет иметь закон [о санкциях] на реализацию "Северного потока - 2", приводится неполная цитата из документа. "Правительство не исключает, что из-за объявленных санкций работы по прокладке труб в датской экономической зоне будут осложнены", - пишет Bild.

Как именно Берлину следует отреагировать, в ведомстве пока не говорят. Там собираются выждать переходный период, который будет длиться 30 дней. Если трубопровод за это время не достроят, тогда правительство будет думать, "как именно реагировать" на санкции, говорится в статье.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В конечном итоге документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу и только после этого вступит в силу. Как ожидается, это произойдет до 20 декабря, говорится в статье.

Германия неоднократно говорила, что считает строительство трубопровода исключительно экономическим проектом. При этом в Берлине говорили, что роль транзитера должна сохранить Украина.