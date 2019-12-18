Bloomberg: в США признали, что не смогут помешать завершению "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти США признают, что уже не могут помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2", однако они намерены противодействовать реализации других российских проектов. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

По словам двух его источников из числа сотрудников администрации США, у Вашингтона сейчас почти нет рычагов влияния на Россию и Германию в том, что касается газопровода. Один из источников добавил, что одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", уже мало что меняет. Данный чиновник констатировал, что США планируют создавать препятствия для реализации других проектов РФ в энергетической сфере.

По сведениям агентства, Вашингтон намерен уделять больше внимания данному вопросу после прибытия в следующем месяце в Москву Джона Салливана, который был назначен американским послом в РФ.

Как констатирует агентство, президент США Дональд Трамп ранее выражал готовность подписать законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", вступят в силу сразу же после этого, отметил источник агентства в Конгрессе США. Согласно оценкам, приведенным в публикации, газопровод будет готов к вводу в эксплуатацию в период с апреля по июнь 2020 года.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются обеспечить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.