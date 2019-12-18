{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа
Обновлено 

Пелоси назвала "установленным фактом" то, что Трамп нарушил конституцию США

Самого же президента США спикер Палаты представителей Конгресса назвала угрозой национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает "установленным фактом" то, что президент страны Дональд Трамп нарушил конституцию Соединенных Штатов. Соответствующее заявление она сделала в среду в начале шестичасовых дебатов по импичменту в нижней палате американского законодательного органа.

"То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - сказала Пелоси, назвав Трампа "угрозой национальной безопасности" США.

По словам спикера Палаты представителей, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
За документ проголосовало 133 страны, США и Украина традиционно высказались против
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС