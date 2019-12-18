Пелоси назвала "установленным фактом" то, что Трамп нарушил конституцию США

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает "установленным фактом" то, что президент страны Дональд Трамп нарушил конституцию Соединенных Штатов. Соответствующее заявление она сделала в среду в начале шестичасовых дебатов по импичменту в нижней палате американского законодательного органа.

"То, что мы обсуждаем сегодня, - это установленный факт того, что президент нарушил конституцию", - сказала Пелоси, назвав Трампа "угрозой национальной безопасности" США.

По словам спикера Палаты представителей, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.