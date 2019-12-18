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Елизавета II выступит с тронной речью после победы тори на выборах в британский парламент

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выступит в четверг с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента, состав которого обновился после досрочных выборов, завершившихся победой Консервативной партии. Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров, а ее главными темами являются приоритеты правительства на предстоящий год.

Ожидается, что после убедительной победы, которую на выборах одержала партия тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном, правительство пообещает избирателям выполнить все обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании. Главным из них является осуществление Brexit не позднее 31 января 2020 года, а также заключение торгового соглашения с ЕС к 31 декабря того же года - до истечения переходного периода после выхода королевства из ЕС. Консерваторы также обещали значительно увеличить финансирование Национальной системы здравоохранения (NHS) страны, которая в последние годы столкнулась как с дефицитом средств, так и с нехваткой квалифицированного медперсонала. Из государственного бюджета на нужды NHS должны быть выделены десятки миллиардов фунтов стерлингов.

Как и в предыдущей тронной речи, которую Елизавета II произносила в октябре, правительство выступит с обещаниями обновить транспортную инфраструктуру по всей стране, и в особенности на севере Англии, направить дополнительные средства на повышение качества школьного образования, а также осуществить целый ряд важных для простых британцев социальных программ. Как ожидают британские политические комментаторы, реформа иммиграционной системы и увеличение числа полицейских на городских улицах также будут среди приоритетов, которые обозначит кабинет Джонсона. После выступления монарха депутаты Палаты общин приступят к дебатам по вопросам, касающимся содержания тронной речи, а уже на следующий день - в пятницу, 20 декабря - на рассмотрение народных избранников будет представлен правительственный законопроект об осуществлении Brexit.

Поскольку из-за проведения досрочных выборов нынешняя тронная речь будет произнесена всего через два месяца после предыдущей, большинство пышных церемоний, сопровождающих появление британского монарха в парламенте, было решено опустить. Ее Величество прибудет в Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента, в машине, а не в карете и без сопровождения конных гвардейцев. Участники церемонии не будут облачены в старомодные парадные костюмы, а сама Елизавета II будет одета в простое платье вместо королевской мантии. Она также не наденет корону Британской империи, которая весит без малого 1 кг и украшена почти 3 тыс. бриллиантов, включая знаменитый "Кохинур".

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