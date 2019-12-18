Сенаторы США предупредили Allseas против форсирования строительства "Северного потока-2"

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Базирующейся в Швейцарии компании Allseas, занимающейся укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", не стоит рассчитывать на отсрочки или поблажки в введении американских санкций на основании законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), одобренного обеими палатами Конгресса. Такое предостережение содержится в совместном письме, которое опубликовали в среду и направили генеральному директору Allseas Эдварду Хирему сенаторы-республиканцы Тед Круз (от штата Техас) и Рон Джонсон (от штата Висконсин).

Законодатели сочли уместным разъяснить смысл положения 7503 упомянутого выше законодательного акта во избежании неточности или неверного истолкования. "Президент [США Дональд Трамп] через два месяца доложит Конгрессу, прекратила ли Allseas деятельность, подпадающую под санкции, и, если этого не произошло, вы будете подвергнуты санкциям. Хотя доклад должен поступить через 60 дней, вы начинаете нести юридическую ответственность немедленно в момент подписания [документа Трампом]", - отмечают сенаторы, уточняя, что Трамп должен поставить свою подпись под этим документом в среду.

Законодатели признают, что у главы Белого дома есть 30 дней, в течение которых он вправе отказаться от введения санкций в отношении Allseas или любой другой частной компании, выступающей партнером российского "Газпрома" в реализации "Северного потока -2". "Президент, чтобы воспользоваться такой возможностью, должен представить Конгрессу подтверждение того, что Allseas по доброй воле предпринимает усилия по свертыванию [подпадающей под санкции] деятельности. Ускорение работ с целью завершить "Северный поток -2" раньше запланированного срока только предопределит решение президента [США по опции невведения санкций]", - говорится в письме Круза и Джонсона.

Сенаторы высказывают мнение о том, что попытки завершить укладку трубопровода в течение ближайших 30 дней чреваты снижением стоимости акционерного капитала компании, подрывом ее финансовой стабильности в долгосрочной перспективе и многомиллиардными издержками вследствие исковых претензий со стороны владельцев ценных бумаг предприятия. Как следует из письма, санкции США грозят Allseas блокировкой всех ее транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне (штат Техас), а также заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах Соединенных Штатов.

Санкции вшиты в законопроект о военном бюджете

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главы Белого дома Дональда Трампа. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал возможные санкции США против "Северного потока - 2" нарушением международного права и идеальным примером недобросовестной конкуренции. "Такие действия [возможное введение санкций со стороны США] являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил журналистам представитель Кремля. Песков выразил убеждение в том, что санкции США не остановят создание "Северного потока - 2".