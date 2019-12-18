Контактная группа по Донбассу не смогла решить ни одну из поставленных в Париже задач

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Первые после саммита "нормандского формата" переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе неожиданно оказались очень трудными и не принесли тех результатов, на которые рассчитывали наблюдатели, оценившие парижские договоренности как перезапуск мирного процесса. Встреча затянулась допоздна, но плодотворного диалога по тем вопросам, которые были внесены в итоговое коммюнике саммита, в Минске так и не получилось.

"После заседания в "нормандском формате" представители Киева приехали в Минск неготовыми выполнять обязательства, взятые на себя в Париже, - написал в Telegram-канале представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник. - Кавалерийским наскоком, без выполнения обязательств - не вышло. Никто не испугался, все настаивают на четких гарантиях и обязательствах. Время играет против Киева". Между тем, на решение поставленных саммитом задач отведено немного времени. В числе одного из неотложных шагов, которые должны быть сделаны уже до конца месяца, "нормандская четверка" назвала обмен удерживаемыми лицам по принципу "всех на всех". Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи "нормандской четверки" обещал, что обмен пленными состоится уже 24 декабря, "крайний срок - до конца месяца".

Вопрос об освобождении удерживаемых лиц в среду и был в центре обсуждения контактной группы, однако внезапно стал предметом конфликта сторон. Как сообщила по итогам встречи представитель ЛНР Ольга Кобцева, "к сожалению, сегодня на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену". На встрече было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. В связи с этим полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что Киеву необходимо будет выполнить договоренность о процессуальной очистке освобождаемых лиц. Представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова также сообщила, что украинская сторона в очередной раз попыталась разделить обмен на несколько этапов. Как пояснили украинские СМИ, сославшиеся на свои источники, Киев предложил формулу "всех осужденных на всех осужденных" вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных". А полпред Киева Леонид Кучма и советник президента Руслан Демченко настаивали также на исключении из списка на обмен 11 человек, в том числе нескольких беркутовцев. Однако, представители Донецкой и Луганской народных республик с этими позициями не согласились. В итоге стороны, так и не согласовав окончательные цифры по обмену, приняли решение взять паузу в переговорах.

"По количеству людей есть спорные вопросы, окончательной цифры на сегодняшний день нет. Должна пройти верификации всех людей", - сообщила по итогам заседания глава МИД ДНР Наталья Никонорова. В то же время представители Донбасса, по ее словам, не оставляют попытки договориться. "Мы договорились по обмену действовать в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции. Также планируем обмениваться электронными документами и все-таки попробовать выйти на согласование всех этих механизмов и решений", - отметила Никонорова. Спецпредставитель председатель ОБСЕ Мартин Сайдик, для которого нынешняя встреча стала последней в связи с его решением оставить свой пост, на итоговой пресс-конференции уверял, что стороны "сегодня провели основательную работу". "Есть желание со всех сторон осуществить этот обмен, - сказал он. - Но есть еще и технические моменты. Стороны стремятся осуществить обмен до конца года. Не исключаю, что договорятся в режиме видеоконференции". Пункты пропуска Проблемы при согласовании обмена пленными помешали обсудить и вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. "До пунктов пропуска просто не дошли", - пояснил представитель ЛНР Владислав Дейнего. "Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и республикой. Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встрече", - сообщила, в свою очередь, Кобцева. Вопрос о необходимости открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе на встрече "нормандской четверки" в Париже поднял президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что, кроме обсуждения крупных проектов, нельзя забывать и "о простых людях", которые живут в регионе. "И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - сказал он. А для того, чтобы уже сейчас облегчить жизнь в Донбассе, президент России призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в регионе. "Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего - без многочасовых очередей - прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне", - сказал российский лидер. В итоге "нормандская четверка" поручила контактной группе, как говорится в коммюнике, "в течение 30 дней достичь договоренности об открытии на линии соприкосновения в Донбассе новых пунктов пропуска". Разведение сил Еще одним поручением нормандского саммита, вошедшим в итоговый документ, является требование до конца марта 2020 года подготовить и провести разведение сил и средств на трех новых участках.