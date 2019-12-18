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Политический кризис в Боливии

В Каракасе заявили, что ордер на арест Моралеса говорит о страхе властей Боливии

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал это "бесстыдным случаем использования закона в качестве орудия ведения войны"

КАРАКАС, 19 декабря. /ТАСС/. Выдача новыми властями Боливии ордера на арест бывшего президента Эво Моралеса свидетельствует о страхе совершивших государственный переворот перед его авторитетом среди населения страны. Такое мнение высказал в среду министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

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"Подобными решениями боливийская олигархия, совершившая государственный переворот, демонстрирует страх перед президентом Эво Моралесом. Учитывая отсутствие общественной поддержки, фашисты предпочитает превратить политику в судилище. Это бесстыдный случай использования закона в качестве орудия ведения войны", - написал он в Twitter.

Ранее в среду министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Сам Эво Моралес заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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