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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани: США приняли более 90 ограничительных мер против Ирана с мая 2018 года

Президент Ирана заявил, что при этом сейчас ситуация в экономике страны стабилизировалась, а экономические показатели улучшаются

ТЕГЕРАН, 19 декабря. /ТАСС/. Вашингтон принял более 90 разного рода ограничительных мер против Тегерана с момента одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года. Об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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"С 8 мая 2018 года, то есть с момента выхода США из ядерной сделки, до сегодняшнего дня Вашингтон принял 93 санкционных меры против Тегерана", - приводит его слова пресс-служба президента страны. Роухани добавил, что "при этом сегодня ситуация в экономике страны стабилизировалась, а экономические показатели улучшаются".

Роухани отметил, что "Иран уже четыре десятилетия находится под санкциями со стороны США". "Теперь американцы ввели самые тяжелые ограничительные меры, стремясь парализовать или разрушить исламскую республику", - сказал он. Однако, по словам президента Ирана, "проводятся реформы, и меджлису (парламент в Иране) представлен бюджет, который не зависит от нефти".

Ситуация в экономике Ирана обострилась после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Ирана. После этого Вашингтон неоднократно вводил новые ограничительные меры против Тегерана. Последний подобный шаг был совершен 11 декабря, когда Минфин США расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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