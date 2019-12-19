Запад перед голосованием скорректировал свой проект резолюции СБ ООН по помощи Сирии

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Германия, Бельгия и Кувейт после консультаций с Россией представили в Совет Безопасности ООН измененный вариант проекта резолюции по трансграничной помощи Сирии. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС. Ожидается, что голосование по нему пройдет в четверг в ближайшие часы.

Предложенный документ частично, но не полностью удовлетворяет требования российской стороны. В связи с этим не исключено, что сегодня же Россия может выставить на голосование и собственный альтернативный вариант резолюции.

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт предлагали увеличить с четырех до пяти число пропускных пунктов, через которые ООН может доставлять помощь без согласования с Дамаском. Теперь в проекте говорится о "возобновлении решений резолюции 2165, с исключением пропускного пункта Аль-Раматха [на границе с Иорданией] на 12 месяцев, то есть до 10 января 2021 года". В нем также прописана необходимость провести через шесть месяцев дополнительный анализ ситуации.

Накануне СБ ООН провел закрытые консультации по данной теме. После них постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Москва настаивает на сокращении числа пропускных пунктов до двух, а также на продлении резолюции лишь на шесть месяцев, чтобы через этот срок провести новый анализ ситуации "на земле" в Сирии.

Трансграничная помощь не подразумевает разрешение Дамаска, поэтому Москва считает, что такой механизм теряет свою актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией страны.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Принятая тогда резолюция 2165 предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии, а также развертывание специальной мониторинговой миссии ООН для проверки поступающих в страну грузов с целью недопущения поставок оружия.