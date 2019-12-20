Сандерс считает, что США должны в равной степени учитывать интересы Израиля и Палестины

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический курс США должен в одинаковой степени учитывать интересы Израиля и Палестины. Убежденность в этом высказал в четверг сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию ведут телекомпании PBS и CNN .

"Израиль обладает правом не только на существование, но и на существование в обстановке мира и безопасности", - отметил Сандерс. "Однако внешняя политика Соединенных Штатов не должна быть только произраильской. Мы также должны быть за палестинцев", - добавил сенатор.

Демократ назвал "расистом" премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, которому в ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. "Мы должны понимать, что нынешний руководитель Израиля, которому предъявлены обвинения во взяточничестве, с моей точки зрения, является расистом. Нам нужны единые правила игры на Ближнем Востоке, которые бы учитывали ужасающий кризис в Газе, где 60-70% молодежи не имеют занятости", - пояснил сенатор.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются нарушением международного права.

Израильские поселения на Западном берегу представляют собой населенные пункты, созданные по итогам Шестидневной войны 1967 года. В соответствии с резолюцией 181 ГА ООН от 1947 года, эти территории предназначались для создания арабского государства (План ООН по разделу Палестины), поэтому они считаются оккупированными. Израиль, который называет эти районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные. В сентябре этого года Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на парламентских выборах аннексировать часть Западного берега. В настоящее время в поселениях (включая Восточный Иерусалим) проживает около полумиллиона евреев.