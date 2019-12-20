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Выборы президента США - 2020
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Байден и Сандерс не считают свой возраст препятствием для предвыборной гонки

Возрастные, гендерные и другие различия не играют никакой роли в этом вопросе, отметил сенатор от штата Вермонт
Джо Байден и Берни Сандерс AP Photo/Chris Carlson
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Джо Байден и Берни Сандерс
© AP Photo/Chris Carlson

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которым сейчас 77 и 78 лет соответственно, не считают свой возраст препятствием в предвыборной борьбе и при исполнении обязанностей президента страны. Об этом оба претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США заявили в четверг на теледебатах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию вели телекомпании PBS и CNN.

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Участников дебатов попросили прокомментировать мнение 44-го президента США Барака Обамы о том, что приход большего числа женщин на руководящие посты и уход пожилых политиков со сцены обеспечил бы существенное улучшение ситуации во многих сферах. "Попробую предположить, что он [Обама] имел в виду не меня", - отшутился Байден. Бывший вице-президент повторил позицию о том, что баллотируется на высший государственный пост, надеясь многое сделать, опираясь на собственный солидный опыт в политике.

Сандерс же выразил убеждение, что возрастные, гендерные и другие различия не играют никакой роли в этом вопросе. "Вопрос заключается в том, где зиждется в Америке власть, которая не белая или черная и не мужская или женская. Мы живем в стране, которая все больше и больше превращается в олигархию, при которой миллионеры покупают политиков и итоги выборов", - пояснил сенатор. Он призвал сформировать такие федеральное правительство и экономику, которые бы "работали на всех, а не только лишь на один процент миллиардеров".

Сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которой 70 лет, попросили прокомментировать то, что в случае успеха она может стать самым пожилым в истории США кандидатом, приведенным к присяге в качестве президента страны. "Я также стану самой молодой женщиной, приведенной к такой присяге", - пошутила Уоррен, имея в виду, что в числе президентов США не было еще ни одной представительницы слабого пола.

Лучшие шансы победить Трампа

Байден уверен в том, что у него наилучшие шансы нанести поражение Дональду Трампу на предстоящих выборах. "Следует выдвинуть кандидатом того, кто сможет выполнить обещания, - заявил он. - У кого наилучшие шансы нанести поражение Трампу, кто сможет мобилизовать избирателей на то, чтобы избрать демократов в Сенат Конгресса США, кто сможет добиться принятия необходимых законопроектов? У меня достойный послужной список, и я считаю, что отвечаю всем перечисленным требованиям".

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считает мобилизацию избирателей основной задачей, стоящей перед Демократической партией перед выборами. "Глубокие изменения в обществе происходя только под нажимом снизу, а не по указке сверху", - подчеркнул он, призвав избирателей-демократов "участвовать в политической революции" и поддержать его кандидатуру.

Со своей стороны мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж подчеркнул, что перед кандидатом от Демократической партии на пост президента "будет стоять задача не только нанести поражение Трампу, но и объединить страну". "Это - непростая задача", - признал он.

Демократы проводят теледебаты в шестой раз в этом году, еще шесть запланированы на период с января по апрель 2020 года. Имя кандидата в президенты от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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