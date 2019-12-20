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Политический кризис в Боливии

Страны АЛБА считают ордер на арест Моралеса попыткой дискредитации политика

Экс-президент Боливии ранее заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции

КАРАКАС, 20 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) считают, что выдача новыми властями Боливии ордера на арест бывшего президента Эво Моралеса является попыткой забрать у граждан страны любые легальные возможности высказаться в поддержку политика. Заявление объединения в четверг разместил на своей странице в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"Это очевидные доказательства использования судебной системы в качестве механизма преследования народных сил и попытки убрать любые демократические возможности для выражения воли народов, - говорится в заявлении объединения. - Это решение ставит мир в Боливии под угрозу, а также является несправедливой и неконституционной мерой, имеющей четкую цель дискредитировать президента". Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят 9 стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

Ранее министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter документ с решением о выдаче ордера на арест Моралеса в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Сам Эво Моралес заявил, что выданный прокуратурой ордер на его арест противоречит конституции.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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