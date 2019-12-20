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Brexit
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Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

Правительство рассчитывает, что обе палаты парламента согласуют законопроект, а королева Елизавета II подпишет его в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС до 31 января 2020 года
Заседание Палаты общин парламента Великобритании House of Commons/AP
Описание
Заседание Палаты общин парламента Великобритании
© House of Commons/AP

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Палата общин британского парламента одобрила в пятницу законопроект о выходе страны из Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против - 234.

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До этого парламент четыре раза отклонял законопроект, который открывает путь к тому, чтобы страна покинула ЕС до 31 января 2020 года. Трижды неудачу терпела премьер-министр Тереза Мэй и как минимум один раз - Борис Джонсон. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин. Именно поэтому премьер вынес законопроект на суд депутатов уже во второй день работы парламента нового созыва.

Уверенность в исходе голосования позволила Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. На этом этапе Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях.

Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период мог быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, для заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС нескольких месяцев будет недостаточно.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.

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