Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Палата общин британского парламента одобрила в пятницу законопроект о выходе страны из Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против - 234.

До этого парламент четыре раза отклонял законопроект, который открывает путь к тому, чтобы страна покинула ЕС до 31 января 2020 года. Трижды неудачу терпела премьер-министр Тереза Мэй и как минимум один раз - Борис Джонсон. Расклад сил в парламенте кардинально изменился после убедительной победы Консервативной партии на выборах 12 декабря, по итогам которой она получила комфортное большинство в Палате общин. Именно поэтому премьер вынес законопроект на суд депутатов уже во второй день работы парламента нового созыва.

Уверенность в исходе голосования позволила Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. На этом этапе Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях.

Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период мог быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, для заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС нескольких месяцев будет недостаточно.

После голосования британский парламент уйдет на рождественские и новогодние каникулы. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.