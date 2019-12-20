Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии ситуацию с "Северным потоком - 2"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в пятницу телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и обсудил с ним несогласие Вашингтона с проектом "Северный поток - 2". Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили координацию между США и Германией по целому ряду глобальных вызовов, а также серьезное несогласие Соединенных Штатов со строительством "Северного потока - 2", - говорится в заявлении.

Министры также затронули ситуацию в Ливии, в том числе выразили "обеспокоенность по поводу нарушений оружейного эмбарго и усилившегося вовлечения наемников и частных военных компаний" в конфликт.

Ранее Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко в Берлине заявил о том, что германская сторона находится в контакте с США по вопросу возможного введения Вашингтоном санкций против проекта "Северный поток - 2" и будет обсуждать эту ситуацию.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Законопроект обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.