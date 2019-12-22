The Yomiuri Shimbun назвала главные события года

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Масштабные протесты в Гонконге, а также случившийся в апреле пожар в соборе Парижской Богоматери стали главными событиями уходящего года по версии читателей крупнейшей в Японии газеты The Yomiuri Shimbun . Соответствующий рейтинг издание опубликовало в воскресенье.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконге из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. За время протестных акций было задержано свыше 6 тыс. человек, однако это не повлияло на масштабы демонстраций, отмечает газета.

Вторым по значимости событием 2019 года стал пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля и был потушен только на следующий день. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. На восстановление собора люди со всего мира перечислили около €900 млн, а сами работы могут начаться только после 2021 года.

На третьем месте в рейтинге оказалось выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг в ООН, в котором она привлекла внимание к проблемам окружающей среды и раскритиковала мировых лидеров. Позднее журнал Time присудил ей звание "Человек года". В пятерку главных новостей года также вошли ноябрьский запуск КНДР новой баллистической ракеты подводных лодок средней дальности и начало США процесса выхода из Парижского соглашения по климату.

Рейтинг значимых международных новостей газета The Yomiuri Shimbun составляет с 1989 года. В этом году он учитывает мнение почти 12 тыс. читателей издания.