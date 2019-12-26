{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент Ирака подал в отставку

Бархам Салех подал прошение об отставке на фоне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра
Президент Ирака Бархам Салех AP Photo/Khalid Mohammed
Описание
Президент Ирака Бархам Салех
© AP Photo/Khalid Mohammed

ТАСС, 26 декабря. Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

В своем обращении к депутатам Салех отметил, что, по его убеждению, "политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа".

Президент Ирака подал прошение об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Как отмечает Al Arabiya, президент выразил несогласие и сожаление по поводу выдвижения на пост премьера крупнейшим парламентским блоком, альянсом "Аль-Бинаа", кандидатуры губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за это время превысило 500 человек, более 20 тыс. пострадали. На фоне этих событий премьер Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, 1 декабря она была утверждена парламентом, и сейчас его кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.

Теги
ИракСалех, Бархам
Реклама на ТАСС
В Армении владельца оппозиционного телеканала TV5 арестовали на два месяца
Армена Тавадяна подозревают в попытке подкупа или оказании давления на свидетеля по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС