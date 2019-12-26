Президент Ирака подал в отставку

ТАСС, 26 декабря. Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

В своем обращении к депутатам Салех отметил, что, по его убеждению, "политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа".

Президент Ирака подал прошение об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Как отмечает Al Arabiya, президент выразил несогласие и сожаление по поводу выдвижения на пост премьера крупнейшим парламентским блоком, альянсом "Аль-Бинаа", кандидатуры губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. Число погибших за это время превысило 500 человек, более 20 тыс. пострадали. На фоне этих событий премьер Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, 1 декабря она была утверждена парламентом, и сейчас его кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.