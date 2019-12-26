Защита Пучдемона просит суд Испании отозвать ордера на его арест

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона считает, что суд Испании должен отозвать выданные ранее ордера на арест бежавшего из страны политика. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press .

По его информации, адвокат Пучдемона утверждает, что ордера на арест "были выданы без законного основания и без предварительного разрешения Европейского парламента".

Верховный суд (ВС) Испании ранее дал сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции. Решение ВС последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП).

Прокуратура Испании уже выступила за сохранение выданных ранее ордеров на арест Пучдемона и бывшего члена каталонского правительства Антони Комина. Оба политика получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы" по итогам выборов 26 мая 2019 года. Тем не менее, ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Дело Жункераса

Решение европейской юстиции в отношении Жункераса может повлиять на ситуацию, в которой оказался Пучдемон. Его выдачи из Бельгии добивается ВС Испании. Ранее суд Брюсселя отложил рассмотрение дела об экстрадиции Пучдемона и двух его сподвижников до 3 февраля 2020 года.

В октябре ВС Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.