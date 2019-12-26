Жители второго по величине города Черногории присоединились к акции протеста

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Жители города Никшич, крупнейшего индустриального центра и второго по величине города Черногории, присоединились к акции протеста против принятия спорного закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оппозиционного движения "Демократический фронт".

Сообщается, что люди вышли на ключевой перекресток города, заблокировав движение. Лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич подтвердил факт протестных акций в Никшиче. Он опубликовал фото участников протеста, блокировавших перекресток и дорогу у соборного храма города, в своем официальном аккаунте в Facebook.

Тем временем, в здании парламента заседает комитет по правам и свободам человека, члены которого рассматривают предложения представителей Сербской православной церкви по изменению отдельных пунктов законопроекта "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". По данным портала Vijesti, все предлагаемые поправки члены правящей коалиции отказываются принимать.

Ранее один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич заявил ТАСС, что протестующие заблокировали большинство городов Черногории.