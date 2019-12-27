СМИ: более 120 человек задержано на севере Индии за подстрекательство в интернете

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 120 человек задержано за несколько дней в северном индийском штате Уттар-Прадеш за подстрекательскую деятельность в интернете. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, власти этого крупнейшего по населению штата Индии (200 млн человек) также заблокировали в пятницу утром интернет в 21 округе, опасаясь массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве.
"124 человека задержаны за размещение в соцсетях подстрекательского контента. Начато 93 следственных дела. Были приняты меры в отношении 19 тыс. 409 постов в соцсетях. Из них 9 тыс. 372 поста в Twitter, 9 тыс. 856 постов в Facebook и 181 - в YouTube", - цитирует телеканал заявление полиции штата.
В Уттар-Прадеше также продолжается блокирование интернета. В четверг NDTV сообщал, что в штате отключен интернет в восьми округах на сутки. В пятницу сообщается об отключении уже в 21 округе из 75, причем полиция не информирует, как долго это продлится.
"Мы приостановили интернет-услуги в 21 округе, они будут восстановлены, когда это позволит ситуация", - цитирует телеканал слова начальника полиции штата Ома Пракаша Сингха.
Среди отключенных от мировой сети оказался и округ Агра, в котором находится знаменитый мавзолей Тадж-Махал и другие исторические памятники, популярные у туристов со всего мира. Правительство Уттар-Прадеша сообщает, что эти шаги были предприняты из-за угрозы новых массовых беспорядков, которые вызваны поправками к закону о гражданстве. Власти опасаются начала новых протестов после коллективной пятничной молитвы в мечетях.
В период с 19 по 21 декабря во многих районах Уттар-Прадеша прошли сопровождавшиеся беспорядками массовые протесты. По последним данным, в ходе беспорядков, погромов и столкновений с полицией в штате погиб 21 человек.
Закон о гражданстве
Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.
Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.
Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии.
Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе.