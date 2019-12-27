СМИ: более 120 человек задержано на севере Индии за подстрекательство в интернете

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 120 человек задержано за несколько дней в северном индийском штате Уттар-Прадеш за подстрекательскую деятельность в интернете. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV , власти этого крупнейшего по населению штата Индии (200 млн человек) также заблокировали в пятницу утром интернет в 21 округе, опасаясь массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве.

В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

"124 человека задержаны за размещение в соцсетях подстрекательского контента. Начато 93 следственных дела. Были приняты меры в отношении 19 тыс. 409 постов в соцсетях. Из них 9 тыс. 372 поста в Twitter, 9 тыс. 856 постов в Facebook и 181 - в YouTube", - цитирует телеканал заявление полиции штата.

В Уттар-Прадеше также продолжается блокирование интернета. В четверг NDTV сообщал, что в штате отключен интернет в восьми округах на сутки. В пятницу сообщается об отключении уже в 21 округе из 75, причем полиция не информирует, как долго это продлится.

"Мы приостановили интернет-услуги в 21 округе, они будут восстановлены, когда это позволит ситуация", - цитирует телеканал слова начальника полиции штата Ома Пракаша Сингха.

Среди отключенных от мировой сети оказался и округ Агра, в котором находится знаменитый мавзолей Тадж-Махал и другие исторические памятники, популярные у туристов со всего мира. Правительство Уттар-Прадеша сообщает, что эти шаги были предприняты из-за угрозы новых массовых беспорядков, которые вызваны поправками к закону о гражданстве. Власти опасаются начала новых протестов после коллективной пятничной молитвы в мечетях.

В период с 19 по 21 декабря во многих районах Уттар-Прадеша прошли сопровождавшиеся беспорядками массовые протесты. По последним данным, в ходе беспорядков, погромов и столкновений с полицией в штате погиб 21 человек.

Закон о гражданстве

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.