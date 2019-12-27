Сербская церковь предупредила власти Черногории о последствиях закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Черногорско-приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) возложила ответственность за последствия принятого закона о свободе вероисповедания на черногорскую власть. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении митрополии.

"Всю ответственность за последствия принятия закона напрямую несут депутаты, правительство Черногории и президент страны Мило Джуканович", - говорится в сообщении. Митрополия считает, что задержания оппозиционных депутатов, выступавших против закона, вызвали "небывалый раскол и ненависть в обществе", что ведет к "ситуации, в которой никому не будет хорошо".

Митрополия выступила с утверждением, что главной целью властей Черногории при принятии закона о свободе вероисповедания являлось стремление "создать государственную, послушную режиму автокефальную Черногорскую церковь".

Кроме того, в СПЦ считают, что закон о свободе вероисповедания направлен на отчуждение имущества Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. С таким утверждением выступила в пятницу пресс-служба патриархата СПЦ.

"Мы против законопроекта, которым власти Черногории хотят насильно отнять у митрополии и епархий СПЦ церкви, монастыри и их имущество. Положениями [закона] было бы отменено неотъемлемое право каждого человека на свободу совести и вероисповедания", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовал 45 депутат из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

В ряде городов Черногории прошли массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил ТАСС лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.