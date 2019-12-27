США назвали условия, при которых подрядчики "Северного потока - 2" не подпадут под санкции

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года - в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе.