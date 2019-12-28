{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден подтвердил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

По мнению бывшего вице-президент США, со стороны Сената "будет слишком лицемерно" направлять ему повестку

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не подчинится повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, в случае если такой запрос будет ему направлен. Соответствующую позицию Байден, являющийся одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, подтвердил в опубликованном в пятницу интервью газете The Des Moines Register.

На эту тему
Не болит голова у Трампа. Президенту США есть что праздновать

Бывший вице-президент, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что его согласие давать такие показания позволит Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Байдена. "Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил демократ.

С его точки зрения, со стороны Сената "будет слишком лицемерно" направлять ему повестку о даче показаний. "Я и не предполагаю, что это вообще произойдет", - добавил Байден, являющийся наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Начало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности
Сумма сделки составила более $768 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС