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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты

Закон предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович AP Photo/Jorge Saenz
Описание
Президент Черногории Мило Джуканович
© AP Photo/Jorge Saenz

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович подписал принятый ранее парламентом закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил в субботу телеканал RTCG.

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Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на пятницу. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а СПЦ заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.

Теги
ЧерногорияДжуканович, МилоСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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