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Акции протеста во Франции

Манифестация профсоюзов и "желтых жилетов" в Париже переросла в беспорядки

Молодые люди в масках развели костер на улице перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду, полиции пришлось вмешаться и разогнать толпу

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Столкновения между полицией и манифестантами произошли в субботу во французской столице, где проходит совместный марш профсоюзов и "желтых жилетов". Согласно кадрам прямой трансляции в соцсети Twitter, молодые люди в масках развели большой костер на улице перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду, полиции пришлось вмешаться и разогнать толпу на данном участке.

Движение организованной колонны было прервано, полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Неизвестные, одетые преимущественно в черное и скрывающие лица под масками и шарфами, выстроили импровизированные баррикады из металлических ограждений, расставленных в большом количестве вдоль участков проведения ремонтных работ. Полицейские при помощи щитов и дубинок постепенно оттесняют агрессивных демонстрантов вверх по улице, обстановка сохраняется крайне напряженная.

Пятьдесят девятая по счету субботняя акция "желтых жилетов" началась в Париже утром в субботу, колонна демонстрантов практически без инцидентов прошла от площади Биржи во втором округе Парижа практически до Северного вокзала. Там они примкнули к маршу профсоюзов, которые проводят забастовку уже 24 дня подряд, и вместе с ними отправились к площади Шатле.

Первая всеобщая забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами Франции, потрясла страну 5 декабря, тогда же на улицы различных городов, по данным МВД, вышли около 800 тыс. человек. В состоявшихся с того дня уже пяти манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия будет выплачиваться в полном объеме.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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