Президент Сомали обвинил группировку "Аш-Шабаб" в причастности к теракту в Могадишо

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед осудил совершенный в субботу в столице страны Могадишо террористический акт, в результате которого погибли не менее 90 человек, и обвинил в причастности к нему группировку "Аш-Шабаб".

"Сегодня печальный для страны день, - подчеркнул глава государства в заявлении, размещенном на его официальной странице в Twitter. - Но "Аш-Шабаб" не сможет замедлить или остановить возрождение сомалийской нации. Правительство и народ Сомали остаются едины в противостоянии террору".

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником, сообщил офицер полиции Ахмед Башир. Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов.

Как сообщило агентство Reuters, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что среди погибших есть два турецких гражданина. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нынешний взрыв, однако, как подчеркивает британская радиостанция Би-би-си, в Могадишо остается мало сомнений в том, что террористический акт подготовлен структурами "Аш-Шабаб".

В 2004 году на территории Сомали была создана радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Летом 2011 года "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.