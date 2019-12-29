СМИ: удерживаемые Киевом в результате конфликта в Донбассе лица доставлены в "серую зону"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Автобусы, в которых, предположительно, находятся лица для передачи республикам Донбасса в рамках обмена, прибыли в "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "112 Украина" .

История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

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"Два больших автобуса в сопровождении автомобилей ОБСЕ проехали в "серую зону", - говорится в сообщении.

Ранее три автобуса с удерживаемыми украинской стороной лицами выехали из Бахмутского СИЗО.

К месту обмена в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское" уже доставлены удерживаемые в Донецкой и Луганской народных республиках лица.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет закрыт для движения.