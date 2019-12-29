{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

СМИ: удерживаемые Киевом в результате конфликта в Донбассе лица доставлены в "серую зону"

Автомобили с ними выехали из Бахмутского СИЗО

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Автобусы, в которых, предположительно, находятся лица для передачи республикам Донбасса в рамках обмена, прибыли в "серую зону" у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "112 Украина".

На эту тему
История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе

"Два больших автобуса в сопровождении автомобилей ОБСЕ проехали в "серую зону", - говорится в сообщении.

Ранее три автобуса с удерживаемыми украинской стороной лицами выехали из Бахмутского СИЗО.

К месту обмена в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское" уже доставлены удерживаемые в Донецкой и Луганской народных республиках лица.

Обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское". Как ранее сообщали в пресс-центре штаба украинской силовой операции, пункт пропуска будет закрыт для движения.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Начался обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной
Республики рассчитывают получить 87 своих сторонников в обмен на передачу Киеву 55 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС