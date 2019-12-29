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Офис Зеленского подтвердил передачу Киеву первых 25 человек в рамках обмена в Донбассе

По информации уполномоченной по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, среди освобожденных - четверо военнослужащих

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона подтвердила, что первые 25 удерживаемых республиками Донбасса лиц переданы Киеву в рамках обмена. Соответствующую информацию в воскресенье опубликовал офис президента Украины Владимира Зеленского в своем Telegram-канале.

"Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома", - сказано в сообщении. При этом офис Зеленского распространил фотографии с освобожденными людьми.

По информации уполномоченной по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, среди освобожденных - четверо военнослужащих. "Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", - отметила она.

Ранее в воскресенье представительница Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева сообщала, что Киеву переданы 25 человек. "Все 25 человек", - сказала она во время передачи на линии соприкосновения.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка". Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в Донбассе
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