Полиция Гонконга одобрила заявку на проведение крупного митинга 1 января

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга разрешили проведение крупного митинга сторонников оппозиции 1 января по заранее согласованному маршруту. Об этом сообщили в воскресенье организаторы акции из "Гражданского фронта за права человека".

Шествие начнется в 15:00 (10:00 мск) от парка Виктория в районе Козуэй-бэй. Его конечной точкой станет деловой центр города. Оппозиционные силы ожидают, что в митинге примут участие свыше 300 тыс. человек.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и все чаще стали проходить в мирном ключе.