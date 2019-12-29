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Кризис на Украине

Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом "нормандского саммита"

Вадим Пристайко отметил, что украинские власти будут продолжать работу по установлению судьбы своих граждан, которые могут находиться в Донбассе, для их дальнейшего обмена

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже. Об этом глава украинской дипломатии написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter.

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"Что может быть лучшим подарком для 76 украинских семей, чем то, что их близкие едут домой, чтобы отпраздновать вместе!", - написал министр иностранных дел Украины. "Это одновременное освобождение является реальным следствием нормандского саммита", - отметил Пристайко.

В то же время Пристайко добавил, что украинские власти будут продолжать работу по установлению судьбы своих граждан, которые могут находиться в Донбассе, для их дальнейшего обмена. "Между тем, наш основной приоритет остается прежним - конечное решение по принципу "всех на всех", - добавил он.

10 декабря 2019 года на итоговой пресс-конференции после переговоров лидеров "нормандской четверки" - президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского - стало известно о решении провести до Нового года обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных". 23 декабря 2019 г. Контактная группа на своем заседании в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц.

В воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" - "Майорское" состоялся обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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Кризис на Украине
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе
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