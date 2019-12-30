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Акции протеста в Иране

Помпео заявил, что США поддерживают участников антиправительственных выступлений в Иране

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон видит свою задачу в том, чтобы "заставить руководство Ирана вести себя в соответствии с международными нормами, таким образом, как об этом заявлял президент Дональд Трамп" в мае 2018 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. США "решительно поддерживают" участников антиправительственных выступлений в Иране. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Когда иранцы выходят на улицы, они хотят послать сигнал своему руководству о том, что именно оно мешает им зарабатывать средства на продовольствие для их семей, препятствует их процветанию и безопасности. - заявил он. - Думаю, иранцы понимают, что руководству их страны следует изменить политику, и мы решительно поддерживаем эти усилия иранцев в достижении целей, к которым они стремятся, и будем и впредь их поддерживать", - заявил он, отвечая на вопрос о том, возможны ли изменения в политике Тегерана при нынешнем руководстве страны.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы заставить руководство Ирана вести себя в соответствии с международными нормами, таким образом, как об этом заявлял президент Дональд Трамп в мае прошлого года, когда он объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), - отметил госсекретарь США. - Тогда мы изложили наши требования, заключающиеся в том, чтобы Иран прекратил свою кампанию террора, чтобы он согласился не иметь ядерного оружия и не обогащать уран".

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВДП и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этапу сокращения своих обязательств.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Иране
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