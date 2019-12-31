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Трамп призвал иракцев протестовать против Ирана

Ранее американский лидер обвинил Тегеран в организации беспорядков у американского посольства в Багдаде
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Leah Millis

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал протестующих иракцев подняться против Ирана. Соответствующую запись глава Белого дома опубликовал во вторник в Twitter. Ранее сегодня Трамп обвинил Тегеран в организации беспорядков у американского посольства в Багдаде.

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"Миллионы иракцев, жаждущие свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время!" - отметил президент США.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит во вторник в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.

Теги
СШАИранИракТрамп, Дональд
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