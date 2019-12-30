"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

Группировка "Катаиб Хезболлах" была создана в 2003 году и насчитывает около 3 тыс. бойцов. Она входит в состав общего командования шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби".

Шиитские бойцы воевали на стороне иракской армии против ИГ и внесли важный вклад в победу над ней в Ираке.

Кроме того, они принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль. В США уверены, что "Катаиб Хезболлах" финансируется Тегераном. В 2019 году их лагеря в Сирии неоднократно атаковали израильские ВВС.