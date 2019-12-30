"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

Власти США обвинили шиитских ополченцев в обстреле военной базы в Ираке, на которой расположен американский военный контингент. В ответ Пентагон нанес несколько авиаударов по позициям группировки "Катаиб Хезболлах", которую Вашингтон считает связанной с Тегераном.
Что произошло
27 декабря на севере Ирака (рядом с городом Киркук) неизвестные выпустили несколько ракет по базе, где находится американский военный контингент, участвующий в операции "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В результате обстрела погиб гражданский контрактник из США, несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. В момент атаки на базе также находились подразделения местной полиции и антитеррористических служб.
Ответственность за нападение Пентагон возложил на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах".
А кто такие "Катаиб Хезболлах"
Группировка "Катаиб Хезболлах" была создана в 2003 году и насчитывает около 3 тыс. бойцов. Она входит в состав общего командования шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби".
Шиитские бойцы воевали на стороне иракской армии против ИГ и внесли важный вклад в победу над ней в Ираке.
Кроме того, они принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль. В США уверены, что "Катаиб Хезболлах" финансируется Тегераном. В 2019 году их лагеря в Сирии неоднократно атаковали израильские ВВС.
Как США ответили на обстрел
В ответ на обстрел иракской базы истребители США F-15 нанесли точечные удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлы" — трем в Западном Ираке и двум в Восточной Сирии. Как сообщил телеканал As Sumaria, в результате одного из налетов в пограничном с Сирией городе Эль-Каим погибли не менее 25 шиитских бойцов, еще 38 ополченцев получили ранения.
По сведениям Al Arabiya, среди погибших оказались три иранских военных советника. Как сообщил телеканал Al Hadath, во время бомбардировок также погиб полевой командир "Катаиб Хезболлах" Абу Али аль-Хазали.
В заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана говорится, что удары "в оборонительных целях" наносились по складам с оружием и командным пунктам группировки. Он отметил, что обстрел базы с американским контингентом был не первым нападением на этот конкретный иракский объект и другие, во время которых жизни граждан США находились под угрозой.
Что на это сказали в Иране
Иран резко осудил бомбардировки позиций "Катаиб Хезболлах", назвав действия США "манифестацией терроризма".
Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави призвал Вашингтон "незамедлительно прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака и уважать его суверенитет". К нему присоединилось и иракское правительство. Президент страны Бархам Салех расценил удары США по шиитским объектам как нарушение национального суверенитета своей страны.
И.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди призвал к проведению экстренного совещания иракского руководства для рассмотрения сложившейся ситуации.
Может ли обостриться обстановка в регионе
Похоже, что да. В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о новом обстреле иракской базы Эт-Таджи возле Багдада, где также находятся американские военные. В результате нападения никто не пострадал. Телеканал уточнил, что у базы взорвались четыре ракеты типа "Катюша".
Ранее один из лидеров шиитского ополчения в Ираке пообещал отомстить американцам из-за бомбардировок.
"Кровь мучеников не будет напрасной, и наш ответ будет очень жестким для американских сил в Ираке", — привел телеканал As Sumaria слова командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Джамала Джаафара Ибрагими, известного под псевдонимом Абу Махди аль-Мухандис.
Одновременно министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что американская сторона будет предпринимать дополнительные шаги по мере необходимости для обеспечения безопасности своих сил в регионе.