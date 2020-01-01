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Акции протеста в Ираке

Reuters: все протестующие покинули район посольства США в Багдаде

Как сообщило агентство, силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства

ТАСС, 1 января. Акция протеста завершилась у посольства США в Багдаде, все демонстранты покинули район около американской дипмиссии. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака.

"Все демонстранты отступили, все палатки собраны, закончились любые формы протеста, и силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства", - цитирует агентство заявление.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache. Также министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. 1 января американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Эспер, МаркАкции протеста в Ираке
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