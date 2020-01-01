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Акции протеста в Ираке

Посольство США в Багдаде на фоне беспорядков приостановило консульскую работу

В диппредставительстве рекомендовали американским гражданам не приближаться к территории посольства и следить за публикуемыми сведениями о событиях в регионе

ТАСС, 1 января. Посольство США в Ираке сообщило о приостановке консульской работы и отмене мероприятий из-за акций протеста, проходивших у стен диппредставительства с 31 декабря.

"Из-за нападений на комплекс посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Все назначенные встречи отменяются", - говорится распространенном в среду заявлении посольства.

Американская дипмиссия рекомендует гражданам США не приближаться к территории посольства и следить за публикуемыми в местных и международных СМИ сведениями о событиях в регионе. Отмечается, что для визовых и иных вопросов американские граждане могут обращаться в генконсульство США в Эрбиле.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache. Также министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. 1 января американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

Вечером 1 января акция протеста завершилась, все демонстранты покинули район посольства США в Багдаде.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Эспер, МаркАкции протеста в Ираке
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