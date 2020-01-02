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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

МИД Франции не комментирует сведения о наличии у Гона дубликата французского паспорта

Ранее Agence France-Presse сообщило, что дубликат паспорта находился в квартире экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi в специальном футляре

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции отказалось комментировать сведения о том, что бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший в Японии из-под домашнего ареста, располагал дубликатом французского паспорта. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Франции.

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"У нас не будет никаких новых комментариев относительно данного дела, следствие по которому продолжается. Рекомендуем вам обратиться по данному вопросу к японским властям", - сообщил журналистам представитель французского дипломатического ведомства.

Ранее источник, близкий к судебному делу Гона, сообщил Agence France-Presse (AFP) в Токио, что дубликат паспорта находился в квартире Гона в специальном футляре, закрытом на замок, код которого знали только его адвокаты. Гон также официально получил право носить с собой этот закрытый в футляре паспорт на случай проверок удостоверений личности.

Источник при этом подтвердил AFP ранее появившиеся во французских СМИ сведения о том, что все три первоначально изъятые у Гона паспорта - французский, ливанский и бразильский - также хранились у его адвокатов. Было предусмотрено, что, имея при себе дубликат паспорта, Гон, в случае проверки документов, должен был позвонить адвокату и вызвать его на место проверки. Сообщать код от футляра кому бы то ни было дистанционно было запрещено. Согласно AFP, такая процедура начала применяться в Японии еще до ареста Гона в отношении людей, выпущенных на свободу под залог.

Загадочный побег

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который бежал из Японии, где находился под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции, владел двумя французскими паспортами. По данным японского общественного телевидения, один из паспортов был у него изъят и находился на хранении в Токийском окружном суде.

31 декабря Гон лично подтвердил, что находится в Ливане, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии, в электронных системах пограничной службы нет отметки о пересечении им границы. Ранее сообщалось, что его якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

По данным AFP, Гон мог использовать дубликат французского паспорта для въезда на территорию Турции, из которой он затем отбыл в Ливан, где и находится в настоящее время. Со своей стороны ливанские власти заверяют, что Гон въехал в их страну на легальной основе.

Теги
ЯпонияФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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