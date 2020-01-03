Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством генерала Сулеймани

ТАСС, 3 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в аппарате премьер-министра.
"Премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани", - пояснил собеседник агентства.
Глава израильского правительства находился в Греции для участия в церемонии подписания межгосударственного соглашения между Грецией, Израилем и Кипром по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline).