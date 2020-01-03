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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством генерала Сулеймани

Глава израильского правительства находился там для участия в церемонии подписания межгосударственного соглашения между Грецией, Израилем и Кипром по сооружению Восточносредиземноморского газопровода

ТАСС, 3 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в аппарате премьер-министра.

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"Премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани", - пояснил собеседник агентства.

Глава израильского правительства находился в Греции для участия в церемонии подписания межгосударственного соглашения между Грецией, Израилем и Кипром по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline).

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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