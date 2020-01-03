Швейцария проинформировала США о позиции Ирана в связи с убийством Сулеймани

ЖЕНЕВА, 3 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария, представляющая интересы США в Тегеране, проинформировала Вашингтон о позиции Тегерана в связи с убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Жорж Фараго.

"Федеральный департамент иностранных дел подтверждает, что временный поверенный в делах швейцарского посольства в Тегеране был 3 января 2020 года вызван в Министерство иностранных дел Ирана", - отметил он. Этот вызов связан с мандатом Швейцарии, представляющей интересы США в Иране, что дает возможность "поддерживать дипломатический канал связи между США и Ираном", пояснил Фараго. В МИД исламской республики временный поверенный Швейцарии "был проинформирован о позиции Ирана и, в свою очередь, передал это послание Соединенным Штатам", сказал собеседник агентства.

"Швейцарский канал связи выполняет свою функцию", - указал он, добавив, что "швейцарский посол возвращается в Тегеран сегодня (3 января - прим. ТАСС), как и планировалось". "Учитывая последнее развитие событий в регионе, Швейцария призывает обе стороны избегать дальнейшей эскалации", - добавил Фараго.