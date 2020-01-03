МИД Турции: операция США против Сулеймани усилит нестабильность на Ближнем Востоке

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Воздушная операция Соединенных Штатов против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани в Багдаде усилит нестабильность на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном в регионе <...> Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и его окружения, усилит недоверие и нестабильность в регионе", - отмечается в коммюнике.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции призвали "не забывать, что подобные угрожающие шаги нанесут ущерб всем сторонам". "Турция всегда выступала и выступает против нападений извне, убийств и межрелигиозных столкновений. Мы призываем все стороны сохранять здравомыслие и избегать односторонних шагов, способных нанести ущерб миру и стабильности в регионе, а также отдавать предпочтение дипломатическому урегулированию", - говорится в заявлении.