В СБ ООН пока не поступало запросов на обсуждение удара США по аэропорту в Багдаде

ООН, 3 января. /ТАСС/. Ни одна страна пока не обращалась в Совет Безопасности ООН с запросом на обсуждение удара США по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, председательствующий в Совбезе в январе.

"Нет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

Ранее в пятницу Пентагон сообщил об убийстве в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Сулеймани. Министерство обороны США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели генерала, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с Сулеймани были убиты заместитель командира иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Вашингтон возложил на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.