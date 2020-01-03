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В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Тегеран сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает телеканал "Скай ньюс - Арабия", говорится в заявлении Совета национальной безопасности Ирана по итогам проведенного им в пятницу экстренного заседания.

"Соединенные Штаты несут всю ответственность за произошедшее, они совершили самую большую ошибку, - отмечается в коммюнике. - Мы отомстим тем, кто убил Сулеймани".

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