Власти США заявили об отсутствии заслуживающих доверия угроз после убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Власти США заявили в пятницу об отсутствии каких-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чеда Вулфа в связи с проведенной вооруженными силами операцией по ликвидации генерала.

"Я приветствую решительные действия президента [США Дональда Трампа] по защите жизни американцев как за рубежом, так и внутри страны. Министерство внутренней безопасности готово противостоять всем угрозам, с которыми сталкивается наша страна, и бороться с ними. Хотя в настоящее время никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз в отношении нашей страны нет, МВБ продолжает следить за ситуацией и работать с нашими партнерами на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов для обеспечения безопасности каждого американца", - заявил Вулф.

По словам чиновника, в связи с проведенной операцией прошлым вечером и в пятницу утром он "провел заседания руководства МВБ с целью оценить потенциальные новые угрозы и меры реагирования на постоянно меняющийся ландшафт угроз". "Все министерство сохраняет бдительность и готово как всегда защищать нашу страну", - заключил и.о. главы ведомства.