Зариф: Иран примет меры на международном уровне, чтобы США ответили за смерть Сулеймани

ТАСС, 3 января. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран примет меры на международном уровне, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное ТВ.

"Это явно был акт терроризма <...> Иран примет различные меры на международном уровне, чтобы привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани", - заявил министр.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По версии администрации США, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке. Вашингтон утверждает, что Сулеймани лично санкционировал недавние атаки на американские военные базы в Ираке и на нем лежит ответственность за гибель сотен военнослужащих США от рук бойцов шиитских формирований, которые поддерживал Тегеран в ходе кампании с целью свержения Саддама Хусейна.