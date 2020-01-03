{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Конгрессе заявили, что убийство Сулеймани повысит опасность войны

Демократ Адам Шифф считает, что нужно ожидать ответных действий со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани может повысить, а не понизить опасность войны в мире. Такое мнение выразил в пятницу председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния). Его слова приводит телеканал Fox News.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

После беседы с директором ЦРУ Джиной Хэспел конгрессмен отметил, что операция ВС США "могла повысить опасность войны в мире, а не понизить ее". "Я считаю, что опасность только растет, а не снижается. Меня не в полной мере удостоверили в том, что у администрации [США] есть какая-либо стратегия, а эта [операция] не просто единичный акт возмездия или превентивный удар", - сказал Шифф.

"Мы без сомнений должны ожидать ответных действий со стороны Ирана", - добавил демократ.

Вместе с тем директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС, что практически не верит в угрозу возникновения на Ближнем Востоке новой полномасштабной войны, в ходе которой США и Израиль могут предпринять попытку осуществить смену режима в Иране. "Я в этом очень сильно сомневаюсь", - сказал авторитетный американский аналитик.

Теги
СШАИранИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации для противодействия агрессии извне
Халифа Хафтар призвал ливийцев "сплотиться и противостоять врагу"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС