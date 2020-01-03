В Конгрессе заявили, что убийство Сулеймани повысит опасность войны

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани может повысить, а не понизить опасность войны в мире. Такое мнение выразил в пятницу председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния). Его слова приводит телеканал Fox News .

После беседы с директором ЦРУ Джиной Хэспел конгрессмен отметил, что операция ВС США "могла повысить опасность войны в мире, а не понизить ее". "Я считаю, что опасность только растет, а не снижается. Меня не в полной мере удостоверили в том, что у администрации [США] есть какая-либо стратегия, а эта [операция] не просто единичный акт возмездия или превентивный удар", - сказал Шифф.

"Мы без сомнений должны ожидать ответных действий со стороны Ирана", - добавил демократ.

Вместе с тем директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС, что практически не верит в угрозу возникновения на Ближнем Востоке новой полномасштабной войны, в ходе которой США и Израиль могут предпринять попытку осуществить смену режима в Иране. "Я в этом очень сильно сомневаюсь", - сказал авторитетный американский аналитик.