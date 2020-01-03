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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но будет защищать граждан США

Администрация привержена установлению мира и гармонии с другими странами, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но не будет сомневаться, принимая то или иное решение для защиты американских граждан.

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"По моему указанию наши военные с помощью авиаудара ликвидировали террориста, ответственного за убийство тысяч и тысяч людей, включая сотни и сотни американцев, - сказал он, выступая в пятницу во Флориде перед христианами-евангелистами. - [Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана] Касем Сулеймани убит, и его кровавый разгул навсегда закончился".

"Я не знаю, что бы произошло, но он планировал очень масштабные атаки. И мы взяли его", - заявил Трамп.

"Мы миролюбивая страна, администрация привержена установлению мира и гармонии с другими странами в мире, - заявил президент США. - Мы не ищем войны, смены режима. Но как президент я никогда не буду сомневаться в вопросе защиты и безопасности американских граждан".

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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