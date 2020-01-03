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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

МИД Ирана назвал Германию соучастником американской агрессии в Ираке

Ранее в кабмине ФРГ назвали действия Вашингтона реакцией на "ряд военных провокаций", за которые несет ответственность Тегеран

ТАСС, 4 января. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил в пятницу с критикой позиции Германии по поводу убийства Соединенными Штатами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Ранее заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер назвала действия США реакцией на "ряд военных провокаций", за которые несет ответственность Иран.

"Исламская Республика Иран расценивает поддержку властями Германии зверских и односторонних мер США, нарушающих международное законодательство, как участие в этих мерах", - ответил Мусави на заявление Деммер.

Представитель иранского МИД также напомнил властям ФРГ о роли, которую Сулеймани сыграл в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), способствуя таким образом спасению многих жизней, в том числе в Европе.

Теги
СШАИранИракГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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