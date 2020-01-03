Сенатор Сандерс уверен, что убийство Сулеймани грозит началом войны на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сенатор сделал, выступая в пятницу в штате Айова в рамках своей предвыборной кампании. Сандерс является одним из наиболее вероятных противников президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.

"Эта опасная эскалация [ситуации] может привести нас к еще одной разрушительной войне на Ближнем Востоке, которая может стоить нам несчетного количества жизней и триллионов долларов, а также приведет к увеличению количества жертв, усилению разногласий и перемещению населения в этом и без того крайне нестабильном регионе", - указал Сандерс, выступая перед своими сторонниками. Он отметил, что видит в нынешней ситуации угрозы аналогичные тем, что стояли перед США в момент вторжения в Ирак в 2003 году.

"Тогда я предупреждал о смертельных, так называемых непреднамеренных последствиях одностороннего вторжения. Сегодня, спустя 17 лет, эти страхи, к сожалению, оказались правдой, - подчеркнул Сандерс, который ранее неоднократно высказывался против участия американских ВС в операциях за рубежом. - Мне неприятно об этом говорить, но в данный момент мы стоим на таком же распутье, что грозит опасностью".

78-летний Сандерс является одним из претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22-24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой YouGov, Сандерс, которого поддерживают 17% потенциальных избирателей-демократов, уступает по популярности лидеру предвыборной гонки - бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, которого поддерживают 30% опрошенных, и сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которую поддерживают 19% участников опроса.