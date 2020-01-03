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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

CNN: США могут обновить сводки о степени террористической угрозы после убийства Сулеймани

МВБ в последний раз обновляло такие рекомендации в июле 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США рассматривает вопрос о целесообразности обновления перечня рекомендаций относительно степени и характера террористической угрозы Соединенным Штатам в свете реакции Тегерана на устранение командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в МВБ.

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По его данным, ведомство в последний раз обновляло такие рекомендации в июле 2019 года. Однако в соответствующей сводке не было упоминания Ирана. МВБ может внести изменения в такую сводку, добавив в нее термины "повышенная тревога" или "неминуемая тревога", обозначающие то, что у американских властей есть заслуживающая доверия информации о новых угрозах для США.

Согласно публикации, в МВБ опасаются того, что вероятные акции возмездия Ирана за ликвидацию Сулеймани затронут в том числе киберпространство, ключевые объекты инфраструктуры США, зарубежные аэропорты и сотрудников Береговой охраны, дислоцированных за пределами американской территории.

Исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф в распространенном в пятницу заявлении указал на отсутствие какой-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для США после убийства иранского генерала.

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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